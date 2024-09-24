Всего за три недели сентября российские оккупанты установили абсолютный месячный рекорд применения Shahed-131/136/"Гербера" за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

За три недели сентября 2024 российские оккупанты применили 856 дронов-камикадзе, но из них только 28 достигли цели, то есть сбито было 97% средств поражения данного типа.

Военный эксперт напомнил, что среднестатистический показатель применений рф Shahed-131/136 долгое время сохранялся в пределах 350-400 дронов-камикадзе, но в августе, накануне Дня Независимости Украины, рф нарастила налёты и установила предыдущий абсолютный рекорд – 789 дронов, а сейчас снова его побила.

"Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налётов присутствуют дроны Гербера, более дешёвые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому в статистике присутствуют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею", – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, данных о наращивании производства Shahed-136 в россии нет, но есть информация об увеличении производства дешёвых "Гербера". Так что, вероятно, рф увеличила поставки шахедов из Ирана.

Последние новости Украины:

Контрнаступление рф в Курской области: военный рассказал, как изменилась ситуация.

На примере Авдеевки и Бахмута: военный эксперт объяснил, что будет означать потеря Покровска.

Угроза наступления на Днепропетровщину: эксперт рассказал, чего ждать в случае захвата Покровска.