Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация у армии рф с резервами, и как это влияет на расклад сил на разных направлениях, в частности Кураховском, Покровском и Угледарском.

Недавно владимир путин подписал указ об увеличении численности армии рф до 1,5 миллиона военнослужащих, что на 180 тысяч больше, чем было.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого" объяснил, что человеческим ресурсом россияне пытаются компенсировать дефицит техники, механизированной составляющей.

Военный эксперт отметил, что сейчас у россиян фактически на одну роту только один танк или БТР, и это критически низкий показатель, и увеличение войск только за счет мяса не сможет перекрыть нехватку техники.

"И само увеличение российской армии до 1,5 млн за счет 180 тысяч – это именно компенсация той техники, которой им будет не хватать в ближайшее время", – заявил Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, сейчас механизированная компонента российскими оккупационными войсками наиболее активно используется на Кураховском направлении, фактически это к югу от Покровского направления, левый и правый берег реки Волчья, а также в направлении на Угледар.

"Даже непосредственно на сам Покровск, на Покровском направлении, то есть Новогродовка, северо-восточная и северо-западная части, используются именно пехотные элементы. Часов Яр – именно пехота используется сейчас россиянами. Только приоритетные векторы их наступления - это использование механизированной компоненты", – добавил Александр Коваленко.

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