Военный эксперт рассказал, как продвигается контрнаступление российских оккупационных войск, и на каких участках враг уже смог вытеснить наши подразделения.

В рамках подготовки к масштабным наступательным действиям в Курской области армия рф уже пытается взять под свой контроль определенные рубежи и районы.

Об этом рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, враг пытается действиями уже развернутой на этом направлении группировки создать себе удобные условия для дальнейшего сосредоточения и развертывания войск. Общая численность российской группировки по направлению на Суджу уже составляет 40,5 тысяч военнослужащих, и она продолжает расти.

Константин Машовец отметил, что передовые подразделения противника пытаются прорваться по направлению Журавли – Кремяное, вытеснив наши войска из села Журавли.

Также враг прорывается по направлению на Любимовку, а также Обуховка - Дарьино: оккупанты вышли в район западнее села Дарьино, пытаются взять полностью под контроль село Любимовка. Вероятно, здесь действуют силы 51-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии и 56-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Кроме того, по словам эксперта, противник атаковал по направлениям Снагость - Обуховка, Александровка - Ветрено, Хитровка - Погребки, Камышевка - Погребки, Борки – Плехово, однако здесь успехов не имел.

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