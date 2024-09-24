Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Кураховском и Угледарском направлениях, и где сейчас наиболее угрожающий для ВСУ участок фронта.

На Кураховском направлении в Донецькой области перед командованией группировки войск противника "Юг" сейчас стоит двуединая задача.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Во-первых, совместно с группировкой войск "Центр" на своем правом фланге они пытаются заставить передовые подразделения ВСУ отойти восточнее рубежа Желанное Первое - Желанное Второе, то есть полностью ликвидировать плацдарм ВСУ восточнее реки Волчья по направлению на село Невельское.

Во-вторых, самостоятельно полностью вытеснить ВСУ с территории восточнее рубежа Курахово - Новоукраинка и взять под свой полный контроль район Угледара, то есть,полностью ликвидировать наш Угледарский выступ.

По мнению военного эксперта, командование группировки войск "Юг" противника имеет достаточно высокие шансы достичь обеих этих целей, но это в большей степени угроза для района восточнее рубежа Горняк - Кураховка.

Константин Машовец отметил, что с этой целью войска этой группировки в течение последних нескольких недель интенсивные атакуют по четырем основным дирекциям: Красногоровка – Кураховка, Георгиевка - Курахово, Константиновка - Екатериновка, а также район западнее и севернее г.Угледар (Водяное).

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