Угледар на Донбассе оказался под угрозой окружения и захвата оккупантами.

Украинцам следует быть готовыми к возможному отступлению ВСУ из Угледара.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что российские войска используют тактику "выжженной земли", подходя к Угледару по трем направлениям и пытаясь закрепиться на его руинах. По словам Братчука, ситуация требует принятия сложных решений.

"Мы должны сохранить жизнь наших бойцов, и если это означает уход, то такое решение будет абсолютно правильным", - отметил он.

Украинские силы выполняют две основные задачи: уменьшение ресурсов врага и сохранение жизней своих бойцов.

Братчук также отметил важность поддержки и благодарности военным, которые боролись за Угледар за последние 2,5 года. Несмотря на сложности, украинские силы должны оценить реалии и действовать в соответствии с ними.

Россияне накопили большое количество техники и личного состава, однако, по мнению Братчука, у украинской армии есть технологическое преимущество. Итак, если ситуация потребует, бойцы готовы к адаптации и изменениям в стратегии.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что захват Угледара россиянами не предоставит им значительные оперативные преимущества, поскольку город не является важным логистическим узлом. Однако если украинские силы решат покинуть город, это может позволить врагу легче окружить их.

"Потенциальная оккупация Угледара также не обязательно обеспечит противнику выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области", – говорится в отчете ISW.

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