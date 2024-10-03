Российские оккупанты взяли под контроль Угледар на юге Донецкой области, однако им для этого понадобилось два года.

После длительных боев, продолжавшихся с ноября 2022 года, город Угледар Донецкой области все-таки попал под контроль российских войск, но цена этой победы оказалась очень высокой.

Как сообщил Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона, инфраструктура города полностью разрушена, и только около 100 жителей остались на его территории. Местные жители начали массово уезжать еще раньше, поскольку постоянные обстрелы превратили город в сплошные развалины.

Тимочко подчеркнул, что, несмотря на попытки окружить Угледар, россиянам не удалось этого достичь, несмотря на сообщения как западных, так и украинских СМИ.

"Бойцы держали удар, насколько это было возможно", - отметил он, добавляя, что город стал "городом-руиной" подобно Бахмуту и ​​Авдеевке.

По словам военного, российские силы, зайдя в Угледар, попытаются сформировать плацдарм и накопить войска, поскольку город имеет стратегическое расположение на высоте.

К слову, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко считает, что потеря Угледара не является критической для Украины. Он отметил, что эта ситуация сложна из-за ряда факторов, но не обещает серьезных последствий для обороны Украины.

Несмотря на новые достижения русских войск, аналитики Института изучения войны также считают, что захват Угледара вряд ли приведет к широкомасштабному наступлению.

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