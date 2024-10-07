Кроме того, ночью в Украине наблюдали угрозу ракетных атак с применением "Кинжалов" с носителем МиГ-31К.

В ночь на 7 октября Киев подвергся очередной атаке со стороны российских военных, которые использовали ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).

Это произошла уже четвёртая воздушная атака на столицу с начала октября. В течение ночи в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, длившуюся более получаса.

Также воздушную тревогу объявляли по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов, в Киеве работала ПВО.

Силы противовоздушной обороны успешно обнаружили и обезвредили около полутора десятков вражеских дронов. Однако, в результате атак, обломки ракеты упали в районах Киева, в частности в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском, где зафиксированы незначительные разрушения: повреждена крыша многоэтажного дома и трех микроавтобусов, а также вспыхнул пожар в частном гараже.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе обломки упали на тротуар, а в Голосеевском – пробили крышу служебного микроавтобуса. Все службы работают на местах происшествия, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, ночью в Украине наблюдали угрозу ракетных атак с применением "Кинжалов" с носителем МиГ-31К. Воздушные силы призвали жителей не игнорировать сигналы тревоги и спуститься в укрытие.

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