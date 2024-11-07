Вражеские дроны "заходили" как в одиночку, так и группами, массированная атака происходила волнами и по разным направлениям.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
Над Киевом и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.
Повреждены жилые и нежилые здания, вспыхнули оперативно ликвидированные пожары.
Известно о двух пострадавших, к счастью, их жизни уже ничего не угрожает.
По информации ГСЧС, в Соломенском районе произошел пожар в складском здании на площади 600 кв. м с распространением на кровлю на площади 50 кв. м.
Также известно, что в Житомирской области из-за попадания шахеда. В регионе были введены аварийные отключения света.
В Житомирской области после ночной и утренней атаки российские беспилотники применили аварийные отключения электроэнергии для пользователей.
Об этом сообщило "Житомироблэнерго".
Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в городе есть повреждения, пострадал мужчина.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали помощь на месте.
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