Вражеские дроны "заходили" как в одиночку, так и группами, массированная атака происходила волнами и по разным направлениям.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Над Киевом и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

Повреждены жилые и нежилые здания, вспыхнули оперативно ликвидированные пожары.

Известно о двух пострадавших, к счастью, их жизни уже ничего не угрожает.

По информации ГСЧС, в Соломенском районе произошел пожар в складском здании на площади 600 кв. м с распространением на кровлю на площади 50 кв. м.

Также известно, что в Житомирской области из-за попадания шахеда. В регионе были введены аварийные отключения света.

В Житомирской области после ночной и утренней атаки российские беспилотники применили аварийные отключения электроэнергии для пользователей.

Об этом сообщило "Житомироблэнерго".