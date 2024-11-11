Оккупанты атаковали Николаев беспилотниками, из-за вражеских ударов погибли не менее пяти человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате попадания БПЛА в городе был разрушен частный одноэтажный дом.
На месте "прилета" вспыхнул пожар, есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома.
Пожар возник на третьем и четвертом этажах.
"Пока известно о пяти погибших. Их тела деблокировали спасатели", - говорится в сообщении ГСЧС.
На месте ЧП работают психологи ГСЧС, к ним за помощью обратились 22 человека. У местной жительницы острая реакция на стресс, ее с гипертоническим кризом госпитализировали в больницу.
Спасатели ликвидировали пожары, площадью 60 и 150 кв.м., от ГСЧС работали 41 человек личного состава, десять спецавтомобилей.
Напомним, в Украине 11 ноября утром была масштабная тревога из-за взлета стратегических бомбардировщиков в России и риска пуска ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также в небе были носители ракет "Кинжал".
Мониторинговые паблики предупреждали об угрозе массированного удара по энергетике.
По данным мониторинговых пабликов, стратегическая авиация РФ проводила обучение и пуски ракет были имитационными.
Однако из-за риска ракетного удара по энергетике экстренные отключения света сегодня, 11 ноября, превентивно ввели Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.
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