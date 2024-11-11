Оккупанты атаковали Николаев беспилотниками, из-за вражеских ударов погибли не менее пяти человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате попадания БПЛА в городе был разрушен частный одноэтажный дом.

На месте "прилета" вспыхнул пожар, есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома.

Пожар возник на третьем и четвертом этажах.

"Пока известно о пяти погибших. Их тела деблокировали спасатели", - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте ЧП работают психологи ГСЧС, к ним за помощью обратились 22 человека. У местной жительницы острая реакция на стресс, ее с гипертоническим кризом госпитализировали в больницу.

Спасатели ликвидировали пожары, площадью 60 и 150 кв.м., от ГСЧС работали 41 человек личного состава, десять спецавтомобилей.

Напомним, в Украине 11 ноября утром была масштабная тревога из-за взлета стратегических бомбардировщиков в России и риска пуска ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также в небе были носители ракет "Кинжал".

Мониторинговые паблики предупреждали об угрозе массированного удара по энергетике.

По данным мониторинговых пабликов, стратегическая авиация РФ проводила обучение и пуски ракет были имитационными.

Однако из-за риска ракетного удара по энергетике экстренные отключения света сегодня, 11 ноября, превентивно ввели Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

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