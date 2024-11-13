В Украине отключение света в некоторых городах будет зависеть от того, как быстро придет похолодание.

Известно, что отключения будут продолжаться и по два-четыре часа, так и по 14-16, кроме того, в некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением, предупредил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду".

По его словам, самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове.

"Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае. Просто так исторически сложилось, что они зависят от внешнего энергоснабжения, также у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", – сообщил Харченко.

без света, электроэнергия

Харченко положительно оценивает муниципальные усилия во многих украинских городах, добавил, что власти Киева, Одессы, Львова, Харькова, Херсона, Николаева, Житомира, Полтавы, Винницы по его словам уделили много внимания подготовке к зиме.

Источник: Главред.

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