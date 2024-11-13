Отключение света в Украине будет зависеть не только от температуры воздуха.

В Украине отключение света в некоторых городах будет зависеть от того, как быстро придет похолодание.

Известно, что отключения будут продолжаться и по два-четыре часа, так и по 14-16, кроме того, в некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением, предупредил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду".

По его словам, самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове.

"Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае. Просто так исторически сложилось, что они зависят от внешнего энергоснабжения, также у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", – сообщил Харченко.

Харченко положительно оценивает муниципальные усилия во многих украинских городах, добавил, что власти Киева, Одессы, Львова, Харькова, Херсона, Николаева, Житомира, Полтавы, Винницы по его словам уделили много внимания подготовке к зиме.

Источник: Главред.

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