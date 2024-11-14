По одному сценарию Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии до 20 часов в сутки зимой 2024 – 2025 годов.

Украина снова готовится к тяжелой зиме в отопительный сезон 2024-2025 годов – это будет уже вторая зима, во время которой возможны продолжительные отключения электроэнергии.

По прогнозам некоторые потребители могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко подчеркивает, что дефицит электроэнергии делает зиму особенно сложной.

Неожиданное похолодание и повреждение атомной энергетической инфраструктуры Украины, в том числе последствия предыдущих атак, могут привести к частым отключениям электроэнергии.

"Во-первых, если даже температура снизится ниже чем на 10 градусов, это серьезный случай для нашей энергетической системы. А во-вторых, это сразу отразится на запасах природных ресурсов. В то же время у нас вся маневровая электроэнергия работает на газе", - говорит Председатель комитета по ЖКХ Олег Попенко.

При масштабных атаках со стороны России, направленных на уничтожение линий электропередач и ключевых энергетических объектов, отключения электроэнергии могут продолжаться до 20 часов в сутки.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев уточнил, что столь длительные отключения возможны, но не во всех регионах. Больше всего это касается Харькова, особенно в случае длительных обстрелов, в частности, объектов критической инфраструктуры.

"Если проанализировать, какая сейчас реальная ситуация с энергосистемой в стране, а также учесть момент, когда температура будет достаточно низкой, то вполне возможно, что в Украине будут введены ограничения в энергопотреблении продолжительностью до двух очередей отключений или до трех очередей, если температура будет ниже чем минус 10 градусов. Это как раз предполагает 8 часов без света", - прогнозирует Геннадий Рябцев.



Источник: 24Канал.

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