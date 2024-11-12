В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция, известно о погибших и раненых в результате атаки врага.

Тела троих детей достали из-под завалов жилого дома в Кривом Роге, который атаковали россияне ракетой 11 ноября.

В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция, об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

От ракетной атаки погибли четыре человека, мать с тремя детьми, самой маленькой жертве вражеского удара было всего два месяца.

Также известно, что 14 человек пострадали.

По словам Клименко, около суток на месте трагедии работали почти 200 спасателей и полицейских.

Удалось спасти пять жителей, психологи оказали помощь еще 12 людям.

Известно, что к работам привлекались взрывотехники и кинологи.

Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека.

«Страшная трагедия», – сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сейчас у места трагедии продолжают работать следователи и криминалисты, из-за удара были по гражданской инфраструктуре и повреждены еще четыре десятка жилых домов.

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал об опасности термобарических боеприпасов, которыми россияне оснащают "шахеды".

По его словам, термобарические боеприпасы предназначены именно для уничтожения живой силы, то есть, учитывая, что противник использует их против наших населенных пунктов, можем предположить, что это просто акт терроризма.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.