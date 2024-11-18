Украинцам рассказали, какой будет война в 2025 году и когда прекратятся военные действия.

Война в Украине, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, но она может разворачиваться по разным сценариям.

Военные эксперты и аналитики считают возможным новое контрнаступление ВСУ, а также политические события, которые могут повлиять на войну в Украине.

Так, например, журналисты и эксперты "The Times" прогнозируют, что ВСУ смогут начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, которую получат от партнеров.

Военные эксперты считают, что значительно улучшит положение ВСУ на фронте, если Украина получит разрешение на применение ракет ATACMS большей дальности и британские ракеты Storm Shadow, которые дадут возможность бить по военным целям рф.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает возможным украинское контрнаступление в 2025 году если ВСУ получат достаточне количество западной и разрешения бить вглубь РФ.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко поделилися мнением и заявил, что война в Украине может завершиться в 2025 году.

Он считает, если быстро обеспечить Силы обороны Украины и усилить мобилизацию, тогда "можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу".

Источник: ТСН.

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