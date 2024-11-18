Оккупанты будут иметь преимущество, пока Запад всеми силами будет пытаться ограничить возможности Украины в этой войне.

США частично сняли ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории, позволив ВСУ атаковать военные объекты только в Курской области.

Однако аналитики Института изучения войны убеждены, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на ситуацию на фронте.

Американские чиновники заявляют, что разрешение создаст "специфический и ограниченный" эффект. Однако эксперты ISW отмечают, что такой выборочный подход оставляет российским войскам безопасный тыл во многих других регионах, недостижимых для украинских ударов.

По словам экспертов, западные ограничения на использование дальнобойного оружия только в пользу россии. Если Украине разрешат атаковать все военные цели на территории рф, это существенно ослабит способность Москвы обеспечивать свои силы на фронте.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу россии в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по расположенным в Курской области", - подчеркнули в ISW.

К слову, в Совете Федерации россии назвали разрешение на дальнобойные удары "шагом к Третьей мировой войне", а сын новоизбранного президента США Дональда Трампа-младшего уже раскритиковал это решение. В то же время эксперт НАТО Николас Уильямс считает, что такие изменения могут оказать значительное влияние на ход войны и ускорить ее завершение.

Источник: understandingwar .

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