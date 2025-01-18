Военный обозреватель объяснил, в чем особенная угроза "шахедов" с термобарической боевой частью, и что делать украинцам, чтобы обезопасить себя.

Термобарическая боевая часть - это действительно опасная вещь, которую сейчас российские оккупанты начали использовать почти постоянно в своих "шахедах".

Об этом в эфире "Прямого" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, термобарическая смесь значительно мощнее гексогена или тротила, мощнее может быть только ядерное оружие.

"То есть после ядерного оружия, которое является неконвенциональным, среди конвенционального оружия термобарические смеси – одни из самых мощных.

И здесь есть нюанс – на воздухе, в поле где-то, они менее эффективны, чем в замкнутом пространстве. Когда дрон-камикадзе Шахед-136 с термобарической боевой частью попадает именно в дом, в какое-нибудь здание, то он наиболее опасен, поскольку термобарическая смесь распространяется именно в замкнутом пространстве", – пояснил Александр Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас не нужно игнорировать воздушные тревоги из-за "шахедов", потому что россияне действительно оснащают их этой опасной смесью.

"И этот принцип "две стены", например, не всегда даже работает в таких условиях. Поэтому лучше в бомбоубежище или в паркинг, а не оставаться в своем доме, когда происходит вот такой налет дронов-камикадзе", - отметил Александр Коваленко.

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