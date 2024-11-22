В Кривом Роге без тепла остались 934 жилых дома, одиннадцать медучреждений, в том числе Криворожская городская больница №16, где работает стационар.

43 учебных заведения, Территориальный центр социальной защиты тоже без отопления, об этом в Facebook сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Около 110 000 жителей остаются без отопления, сообщается, что Министерство развития общин и территорий поручило подготовить экстренный план возобновления теплоснабжения в Кривом Роге.

Кроме того, проведено экстренное совещание по критической ситуации с отопительным сезоном 21 ноября.

Минразвития подчеркнуло, что все службы должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему с отоплением в кратчайшие сроки.

Напомним, на утро 22 ноября в Кривом Роге возросло количество раненых из-за обстрела РФ, который произошел за прошедшие сутки.

Из-за удара россиян по Кривому Рогу на утро 22 ноября до 32 выросло число раненых из-за обстрела РФ днем ​​ранее.

Два человека - в тяжелом состоянии, об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - говорится в сообщении.

По данным Вилкула, в больницах находятся 12 человек, среди которых один ребенок.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - добавил Вилкул.

Напомним, 21 ноября вражеские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

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