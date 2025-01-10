Военный эксперт объяснил, в чем главная опасность межконтинентальных баллистических ракет, которые может использовать рф по Украине, и чем это отличается от "Искандеров" и КАБ.

Межконтинентальные баллистические ракеты без ядерного заряда могут быть просто болванками, основная угроза от которых – это их скорость и температура, поэтому обычные "Искандеры" или даже КАБы могут быть гораздо опаснее.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Василию Пехньо.

"Одно дело, когда наносят удар этой межконтинентальной баллистической ракетой с болванками, совсем другое, когда пролетает два "Искандера", и поверьте мне, от двух "Искандеров" будет гораздо больше разрушений и угрозы, чем от этой ракеты со всеми болванками", – объяснил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что КАБы также значительно более опасны, чем, например, то, что прилетело по Днепру 21 ноября, особенно осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ 1500 или ОФАБ 3000.

Но Александр Коваленко подчеркнул, что все равно нужно прятаться при таких угрозах в бомбоубежищах, в укрытиях, паркингах и т.д.

"Действительно, взрыва не будет угроза в другом – очень высокая скорость, на которой они следуют. Если оно влетает там землю, то оно так там и остается, но если оно влетает в многоэтажное здание, оно может пробить несколько этажей, и не просто 1-2-3, а может пройти девятиэтажное здание до самого первого этажа, столь высока скорость", – пояснил эксперт.

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