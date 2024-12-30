Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украина планирует изготовить три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" объяснил, как это могло бы изменить ситуацию.

"Когда я это услышал, то я был в легком диссонансе. С одной стороны, просто так взять с потолка эти цифры и сказать, что нужно сделать 3 тысячи ракет или нужно сделать 10 тысяч ракет - ну кто-то президенту доложил, что есть такая технично-технологическая возможность, невозможно же просто сделать такое заявление с потолка. С другой стороны, я бы действительно обрадовался, если бы у нас была такая возможность", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт объяснил, что три тысячи крылатых ракет в год – это восемь единиц готовой продукции в сутки. При этом россияне сейчас производят две ракеты Х-101 и одну КРМБ "Калибр" в сутки, то есть мы планируем производить в 2,5 раза больше, чем рф.

"Я бы аплодировал стоя, если бы действительно осуществились именно такие планы, потому что это нам позволило бы диктовать свои условия россии ультиматумами, именно ее погрузить в блекаут и настолько создать условия в самой российской федерации, особенно в столице, что у них другого выхода не было б, чем капитулировать. Ибо три тысячи крылатых ракет, особенно если это такие ракеты, как модернизированные Р-360 – это именно тот козырь в рукаве, против которого ничего уже не сможет сделать россия”, – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.