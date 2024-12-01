Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация с запасами ракет и беспилотников у российских войск и, соответственно, массированными атаками по Украине.

Российские оккупационные войска уже накопили более тысячи ракет разных типов, это более сотни единиц каждой позиции, в частности "Искандеров", "Калибров", Х-101 и Х-555.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии ТСН.ua.

По словам военного эксперта, этого количества ракет может хватить на десятки массированных ракетных атак, но, конечно, часть из этих ракет – это неприкосновенный запас. Поэтому ориентировочно оккупантам хватит ракет на семь-восемь массированных атак.

Кроме того, Роман Свитан отметил, что оккупанты практически в 10 раз увеличили общее количество беспилотников, которые они используют для массированных атак по Украине, и их все не могут сбить в приграничных областях, поэтому из-за этого больше стало долетать до Киева.

Чтобы решить проблему с "шахедами" и дронами-обманками, эксперт предлагает несколько вариантов, в том числе увеличивать количество мобильных групп.

"Или один из механизмов, чтобы увеличить плотность обороны – все мобильные группы нужно собирать из Украины и разворачивать вдоль линии границы, вдоль линии фронта", - заявил Роман Свитан.

Кроме того, эффективным решением проблемы могут быть легкомоторные штурмовые самолеты, например, Embraer Super Tucano, достаточно дешевый в эксплуатации. Если закупить несколько десятков таких самолетов, имеющих два пулемета и ночной прицел, вопрос "шахедов" был бы кардинально решен.

"Пока не будет решен вопрос закупки самолетов, оптимальный вариант – разворачивать все мобильные группы вдоль границы и линии фронта", – добавил Роман Свитан.

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