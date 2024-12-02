Военнослужащий ВСУ рассказал, как российским оккупантам удалось усовершенствовать свою технику и стать более эффективными в процессе штурмов.

Российские оккупационные войска постоянно учатся и отбивать вражеские штурмы украинским защитникам становится все сложнее.

Об этом рассказал командир первой ударной роты батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС", лейтенант Антон Шмагайло с позывным "Бандерас" в интервью "Украинской правде".

Во-первых, по словам военнослужащего, россияне постоянно совершенствуют защиту своей техники, в первую очередь это касается систем РЭБ, которые очень усложняют работу украинским операторам дронов. Например, если еще в апреле этого года для уничтожения одного вражеского танка в среднем тратили 5-6 FPV-дронов, то сейчас больше 10.

Во-вторых, серьезным вызовом для ВСУ стали российские так называемые танки-"мангалы" или "черепахи". Сначала противник ставил защиту только на башню танка, а сейчас они полностью обшивают бронированную технику дополнительной металлической обшивкой со всех сторон.

Антон Шмагайло отметил, что такой "мангал" могут делать в кустарных условиях где-то в донецких гаражах, но эта защита достаточно эффективна, а если добавить РЭБ и минные тралы впереди, то танк превращается в передвижную крепость.

Как добавил военнослужащий, поражать вражеские цели пилотам FPV-дронов становится все сложнее, поэтому дронов нужно еще больше. Кроме того, украинские защитники модернизируют частоты для управления FPV, чтобы противодействовать средствам РЭБ, а также внедряют использование дронов с донаведением.

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