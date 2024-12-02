Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация с боями на Купянском направлении, и в чем наибольшая угроза Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении российские оккупационные войска сосредоточились сейчас на Купянске, а также на попытках форсирования реки Оскол.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Елене Кирик.

"То есть они сейчас пытаются форсировать реку Оскол и закрепиться на правом берегу. Эти попытки пытаются нейтрализовать Силы обороны Украины максимально своевременно, насколько это возможно, и задействованы в этом и артиллерия, и другие приданые подразделения", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что опасность для Купянска состоит в том, что линия боестолкновения сейчас проходит у северных окрестностей города по трассе через Лиман Первый, и российские оккупанты могут попытаться прорваться не столько в центр самого Купянска и закрепиться там, сколько они могут попробовать накатом механизированных колонн закрепиться на севере Купянска.

"Это действительно опасная ситуация", – подчеркнул Александр Коваленко.

Что касается возможного продвижения российских оккупационных войск на территорию Днепропетровской области, то такая угроза, по словам эксперта, реально существует, если россиянам удастся выйти по правому флангу, то есть к Западу от Великой Новоселки и расширить зону контроля.

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