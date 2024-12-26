Военный обозреватель предупредил украинцев об угрозе новых массированных атак, в частности дроновых, и рассказал, какова сейчас главная цель российских оккупационных войск.

Российские оккупанты для массированных атак используют рекордные количества беспилотников, но кроме "шахедов" запускаются еще дроны "Гербера" и "Пародия", это дроны-приманки, не имеющие боевой части, а просто отвлекающие внимание средств противовоздушной обороны.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Елене Кирик.

По словам эксперта, преимущественно именно дроны-приманки в сообщениях пресс-службы Воздушных сил попадают в категорию локационно утраченных. Они дешевые и имеют элементарную конструкцию, но могут имитировать "шахед". И самый простой метод их уничтожения – это подавление с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"А иногда все же они отвлекают на себя огневые группы, их приходится сбивать огневыми группами и не только. Но преимущественно среди всего количества налетов – это разные типы дронов, и соотношение шахедов и дронов-приманок составляет примерно 1:2 или 1:3", – пояснил Александр Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне будут пытаться увеличивать количество столь масштабных налетов, чтобы морально-психологически терроризировать население Украины.

"Их основная цель – это не просто физический террор украинцев, то есть геноцид украинцев, а еще и образование условий для психологического истощения. А когда ты всю ночь не спишь, находишься где-то в бомбоубежище, в паркинге, в метро, ​​где-то в других местах, за двумя стенами в конце концов, где-то в своей ванной, это как раз психологическое истощение, утром вставать, идти на работу соответственно, и все это влияет", – добавил Александр Коваленко.

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