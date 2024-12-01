Ситуация на Купянском направлении в Харьковской области сейчас очень опасная и действительно вызывает беспокойство.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ангелине Пычик.

По словам военного эксперта, проблема даже не настолько в том, что российские оккупационные войска перешли реку Оскол в районе Новомлынска, а в том, что мы вынуждены отвлекать на это наши дополнительные резервы и ресурсы.

"Сами понимаете, объективно водное препятствие является вспомогательным фактором для того, чтобы не удерживать соответствующее количество сил и средств, а возможно там сохранять какие-то. В случае форсирования - это значит отвлечение наших ресурсов на другие участки фронта. В случае успешных действий противника и прорыва его к трассе к населенному пункту Двуречная открывается прямая дорога на Купянск, и это чрезвычайно проблематично", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что пока ситуация выглядит не очень страшно, но эту угрозу нужно учитывать.

"Я надеюсь, что наше военное командование задействует все меры, чтобы отбросить противника на том участке фронта. Но совершенно верно, пользуясь тем, что мы основное внимание сосредотачиваем на Донецкой области, противник пытается продвинуться где-то на отдельных участках фронта. Как видите, это ему иногда удается.

Какой ценой, мы с вами понимаем, но это ему удается. И мы вынуждены реагировать, мы вынуждены перебрасывать резервы, мы вынуждены контратаковать противника вместо того, чтобы использовать эти резервы на других важных участках фронта", – объяснил Сергей Грабский.

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