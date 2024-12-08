Издание The Economist сообщило, что рф собрала 130 тысяч военных для атаки на Запорожье, и это действительно возможно.

Детальнее об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ангелине Пычик.

"Вполне предполагаю, что они планируют там сделать что-то. В том, что у них есть план захвата Запорожья, у меня нет никаких сомнений, для них это стратегическая задача продвигаться в районе Запорожья, потому что без этого дальнейшая стратегия войны теряет смысл", – заявил Сергей Грабский.

При этом, по словам военного эксперта, для россиян главный вопрос, смогут ли они этого добиться.

"Потому что позвольте мне здесь уже обратиться к статье генерала Залужного, сказавшего, что война вошла в такой технологический клинч, если можно так сказать, когда ни одна из сторон не может достичь какого-либо преимущества, перенасыщенность средствами разведки всех типов, средствами беспилотных системназемных, воздушных, а в соответствии с морскими ТВД и морскими, она исключает возможность внезапного или молниеносного сосредоточение на каком-то участке фронта серьезных ударных группировок", – объяснил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что такое накопление ударных группировок приведет к массированной атаке на эти группировки с серьезными объемами уничтожения техники.

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