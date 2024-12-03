Военнослужащий ВСУ рассказал об опасной ситуации в Харьковской области на Купянском направлении, где оккупантам поставили новый дедлайн.

Сейчас на Купянском направлении российские оккупационные войска вообще не считаются с потерями в живой силе и технике, пытаясь продвинуться вперед.

Об этом командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", лейтенант Антон Шмагайло с позывным "Бандерас" рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам украинского военного, во время штурмов из десяти вражеских пехотинцев выживает один-два, возможно, чуть больше во время механизированных накатов, а на замену уничтоженной группе сразу выдвигается следующая. При этом своих раненых россияне практически не забирают.

Военнослужащий пояснил, что ключевыми населенными пунктами на Купянском направлении есть сам Купянск, Купянск-Узловой, а также Боровая. На карте боевых действий видно, что оккупантам удалось рассечь плацдарм ВСУ пополам, поскольку они подошли к реке Оскол в районе Кругляковки.

Антон Шмагайло прогнозирует, что сейчас основная задача российских оккупационных войск на этом направлении – это оккупация левобережной Купянщины, в частности Купянска-Узлового, а также попытки прорыва на Боровую.

Военнослужащий также отметил, что командование противника планировало захватить Купянск еще до 1 ноября, но поскольку им это не удалось, то новый дедлайн – до Нового года.

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