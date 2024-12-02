Эксперт объяснил, в чем особенности новых массированных атак рф по Украине, и указал на несколько положительных моментов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, почему украинцам не стоит особо волноваться из-за использования россией экспериментальных ракет типа "Орешник".

"Что касается той экспериментальной ракеты, извините, они даже взрывчатку в нее не поставили, они применяли так называемые кинетические элементы. Таких ракет в россии немного, давайте говорить об этом. Поставить на нее ядерное оружие - они не поставят, это бред и этого никогда не будет, я на этом настаиваю. А эффект от этой ракеты был более психологический, чем реальный", – заявил Сергей Грабский в эфире "Прямого".

Военный эксперт напомнил, что "Южмаш" в Днепре, по которому россияне пытались ударить своим "Орешником", строился при Союзе, и большая часть производства расположена под землей, и поразить такой ракетой можно некоторые элементы завода, но не повредить его основные мощности.

Кроме того, по словам военного эксперта, россиянам не очень удается истощать украинскую ПВО дронами, так как большинство из них сбивают мобильные огневые группы.

"О чем это говорит? О том, что те запасы ракет, которые мы получаем и накапливаем, постоянны, и мы имеем возможность удерживать. Наши союзники поставляют нам IRIS-T и все остальное, поэтому я вас прошу не быть столь пессимистичными", – добавил Сергей Грабский.

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