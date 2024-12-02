Военный эксперт раскрыл подробности наступления рф на Купянском направлении и объяснил, как ситуация отличается от Авдеевки в свое время.

Сейчас свои основные стратегические резервы российское командование направляет на Курское направление и на "юго-восточный угол" (Покровское, Кураховское и Времевское направления).

Но все равно командование группировка войск "Запад" противника пытается штурмовать и на Купянском направлении, с относительно небольшими силами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Конечно, что в таком случае шансы на конечный успех штурма значительно меньше, чем это было бы в условиях существенного наращивания объемов сил и средств, как всей ГВ "Запад", так и 1-й танковой армии, действующей на Купянском направлении, в частности", – объяснил Константин Машовец.

Военный эксперт напомнил, что для штурма Авдеевки, которую можно сравнить с Купянском, оккупанты в общей сложности собрали группировку в примерно 110 тысяч военных, а для наступления на Купянск у них сейчас есть только до 37 тысяч личного состава. И проблемы в Курщине сейчас не позволяют оккупантами подбросить достаточное количество войск на Купянщину.

Константин Машовец добавил, что на Купянском направлении решающим фактором будут не действия противника, а состояние и боеспособность именно обороняющихся на этом направлении украинских войск, а с этим есть определенные проблемы.

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