Военный эксперт рассказал о главных целях российских оккупационных войск на Купянском направлении и их странном способе этого достичь.

На Купянском направлении сейчас перед российскими оккупантами, очевидно, стоят две цели: ликвидировать северную часть нашего плацдарма на левом берегу Оскола, а также занять Купянск-Узловой и левобережье самого Купянска, чтобы создать условия для дальнейшего наступления на правобережную часть города.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, достижению этих целей противника мешают две проблемы. Во-первых, недостаточное количество сил и средств, а во-вторых, плохая эффективность привычной тактики россиян (обхода и охвата) в этом направлении. Поэтому командованию противника приходится искать "нетривиальные подходы" для наступления на Купянщине.

"В этом контексте попытка "взять" Двуречное, почти фронтально (по сути, в лобовую), путем "переправы через Оскол выше и ниже нее", тем более явно незначительными силами, в условиях наличия ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ сложностей с их наращиванием, выглядит, мягко говоря очень и очень сомнительно", – заявил Константин Машовец.

Военный эксперт отметил, что если россияне так хотят прорваться в Купянск именно через поселок Двуречное, то логичнее было бы действовать вдоль правого берега реки Оскол от самой границы, но они упорно лезут форсировать Оскол именно в этом районе.

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