Неадекватная на первый взгляд попытка российских оккупационных войск на Купянском направлении форсировать реку Оскол в районе поселка Двуречная может иметь три возможные причины.

Об этом военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в своем Telegram-канале.

Первая, наиболее вероятная причина – это просто попытки отвлечь внимание и оттянуть резервы нашей Купянской группировки на второстепенный участок, создав новый "угрожающий" плацдарм, накануне следующей волны наступления на сам Купянск.

Второй вариант, по словам эксперта, что тактические действия через Оскол в районе Двуречной являются своеобразным прологом наступления войск рф "от границы" вдоль правого берега Оскола, на этот раз силами группировки войск "Север", который в случае успеха будет поддержан одновременными действиями противника "с фронтальной стороны".

Наименее вероятный вариант, по мнению военного эксперта - это то, что оккупанты действительно стремятся захватить Двуречную, обойти Купянск с Севера, прорываясь на Лозовую Первую, а также в район сел Великая и Малая Шапковки - Кондрашовка - Тищенковка, заблокировав дорогу Большой Бурлук - Купянск.

"По большому счету, в действительности это может быть любая из этих трех "версий", или даже их компиляция или комбинация. Как "за", так и "против" каждой из них - существует немало факторов", - добавил Константин Машовец. .

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