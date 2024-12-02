В направлении Купянска российское командование пытается создать угрозу для обороны ВСУ не только с востока и юга, но и с севера, в районе поселка Двуречная.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам военного эксперта, в частности подразделения противника переправились через реку Оскол к югу от поселка и создали второй "ротный" плацдарм по общему направлению Масютовка - Западное.

"Такое настойчивое желание противника форсировать р.Оскол сразу на нескольких участках (этакие "Крынки наоборот"), тем более в недостаточно благоприятный период года (осенне-раннезимняя распутица, не замерзший еще Оскол) именно в районе с.Двуречная, вероятно, свидетельствует о том, что в общем плане наступления ГВ "Запад" на Купянск, этому отрезку фронта отводится достаточно серьезное внимание", – заявил Константин Машовец.

Эксперт отметил, что на отрезке к югу от Купянска-Узлового, где оккупанты прорвались к реке Оскол между Колесниковкой и Кругляковкой, им пока не удается существенно расширить "участок контроля" до сел Глушковка и Загрызово. И это пока тормозит их общее наступление на Купянск-Узловой вдоль Оскола с юга, ведь у них остается уязвимой "кишка", которую они протянули к реке.

Константин Машовец объяснил, что направление главного удара врага – это село Кившаровка со стороны Колесниковки на Песчаного (нижн.), и со стороны оккупантов было бы логично наращивать усилия на этом направлении, но вместо этого они пытаются форсировать Оскол в районе Двуречной.

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