Военный эксперт объяснил, какая сейчас ситуация на Курщине, и чем бои там подобны боям в Киевской и Черниговской областях в начале широкомасштабного наступления рф в 2022 году.

Сейчас на территории Курской области продолжаются очень интенсивные боевые действия, которые сильно отличаются от происходящего на других участках фронта.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По словам военного эксперта, Курское направление – это сейчас единственный участок фронта, на котором происходит динамичная маневровая война, а не окопная. Поэтому на Курщине нет четкой линии фронта и следить за ней нет никакого смысла, потому что и Силы обороны Украины, и российские оккупационные войска постоянно перемещаются.

Евгений Дикий отметил, что россияне постоянно пытаются продвинуться, и иногда ВСУ позволяют им это сделать, а затем бьют врага с флангов и заходят в тыл.

"То есть там такая маневровая война, как была на Киевщине, например, или на Черниговщине в начале 22-го года. Очень жаль, что только там это возможно, что только там этот лесистый ландшафт позволяет так воевать", - заявил Евгений Дикий.

Военный эксперт добавил, что в маневровой войне у украинских защитников, по сравнению с россиянами, есть много преимуществ. Потому что в окопной войне решающим обычно является численное преимущество, а вот в маневренной это можно компенсироваться лучшим управлением и планированием военных операций.

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