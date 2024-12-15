Военнослужащий ВСУ сообщил, какая сейчас ситуация в Торецке, и куда дальше пойдут российские оккупанты после захвата города.

Торецк имеет очень важное значение для Сил обороны Украины и российских оккупационных войск, потому что там расположены господствующие высоты, есть терриконы, на которые можно поставить оборудование.

Об этом рассказал командир 4-го батальона 101 отдельной бригады охраны Генерального Штаба Богдан Попельнуха в интервью "Украинской правде".

По словам военного, специфика городских боев, в том числе и в Торецке, заключается в том, что в городе много слепых зон, которые приходится учитывать. Позиции нужно располагать так, чтобы вражеские войска не могли подойти и штурмовать их.

"И конечно, большую роль играет минирование и инженерные мероприятия. Наверное, основная составляющая обороны в городе - это инженерная подготовка", - отметил Богдан Попельнуха.

Военнослужащий подчеркнул, что украинские защитники будут стараться максимально сдерживать противника в районе Торецка, но в случае оккупации города, так же, как и в случае, если рф удастся добиться успеха в Часовом Яру, совершенно очевидно, что дальше российские оккупационные воски попытаются пойти в сторону Константиновки.

"Ведь здесь идет разветвление автомобильных путей, которые идут в основные населенные пункты Донетчины", - пояснил Богдан Попельнуха.

Военный добавил, что обстановка в Торецке постоянно меняется, но пока титаническими силами нашей пехоты центральная часть города остается за нами.

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