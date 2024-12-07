Сейчас Силы обороны Украины стоят перед угрозой того, что Купянск, один из первых населенных пунктов, которые ВСУ удалось освободить в ходе контрнаступления осенью 2022 года, снова перейдет в руки российских оккупантов.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"К сожалению, эта угроза очень велика, и я бы абсолютно ее не умалял", – заявил Евгений Дикий.

По словам военного эксперта, на Купянском направлении российские оккупационные войска наступают по той же тактике, что и на других участках фронта, ее можно назвать "тактикой тараканов".

"Когда на вас одновременно ползет несколько сотен тараканов, каждый из них мелкий, и каждого этого таракана, вы можете нормально спокойно тапком прихлопнуть. Но когда их ползет сотня, то вы реально просто не успеваете, и сколько бы вы ни бегали с тапком за этими тараканами, какое-то количество проскочит, какое-то количество пробежит", – объяснил эксперт.

Евгений Дикий отметил, что сейчас нашей основной линией обороны на этом направлении стала река Оскол, хотя еще несколько месяцев назад мы стояли довольно восточнее ее. Российские оккупационные войска форсируют Оскол сразу во многих местах, и большинство этих десантных групп сразу уничтожаются, но одна из десяти прорывается и закрепляется.

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