Военный эксперт раскрыл главную проблему Сил обороны Украины и объяснил, почему сейчас ситуация на фронте является самой плохой с весны 2022 года.

Российские оккупационные войска могут наступать, в частности форсировать Оскол на Харьковщине и активно продвигаться на Кураховском направлении Донецкой области, потому что у нас не хватает защитников, чтобы прикрыть все участки.

Об этом военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV. По словам военного эксперта, россияне ищут места, где сейчас просто нет наших защитников, а их хватает далеко не везде и не всегда.

Евгений Дикий отметил, что на Кураховском направлении у нас есть накопанные фортификации, но они стоят пустые, и там некому воевать. Как рассказывают военные, на взводном опорном пункте, где должно быть 30 защитников, в реальности сидят три деда под 60 лет.

"Мы сейчас в самой плохой ситуации после весны 22-го года, у нас реально по всему фронту острый кризис, и это именно кризис личного состава. Мы дошли до ситуации, когда враг успешно наступает почти уже по всей линии фронта по одной причине - из-за большого численного преимущества над нашими защитниками и защитницами. А это численное преимущество в свою очередь образовалось исключительно по одной причине – по той причине, что украинский тыл полностью срывает и проваливает мобилизацию", – отметил Евгений Дикий.

Военный эксперт добавил, что сейчас общее количество новобранцев в 1,5 раза меньше числа санитарных потерь, и это еще без учета случаев СЗЧ.

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