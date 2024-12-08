Если мы говорим об опасности наступления рф для Днепропетровской области и Запорожья, то речь идет не о "нескольких месяцах", а уже о "нескольких неделях".

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Военный эксперт отметил, что накануне глава Запорожской ОВА отчитался о строительстве фортификаций в районе Запорожья и ближайших населенных пунктов.

"У нас скоро третий год войны, и город Запорожье, до которого орки не дошли в 22-м, когда они всюду перли, вот сейчас копает вокруг себя фортификацию. Но глава областной администрации доложил о фортификации, его дело накопать, вот он ее накопал, а вполне может быть, что в ней так же просто некому будет сидеть", – заявил Евгений Дикий.

По словам военного эксперта, зная те цифры, какое реальное количество наших бойцов на нуле и какое соотношение с силами противника, удивляет лишь то, как медленно отползает наш фронт, и как он до сих пор не посыпался, а на самом деле прорыв фронта может произойти в любой момент.

"Вопрос нескольких месяцев – не будут ли они снова стучаться в Киев, Харьков и стоять по реке Днепр. А вопрос, начнутся ли бои в Днепропетровской области и начнутся ли бои за Запорожье – это вопрос нескольких следующих недель, может даже до Нового года" , – отметил Евгений Дикий.

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