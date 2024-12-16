В Курской области российские оккупационные войска используют как большое количество людского ресурса, так и большое количество техники, то на Покровском направлении в основном работает пехота, и техника используется очень редко.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "FREEДОМ".

"А Покровск является для них основной целью начала 25-го года. Начало там масштабного наступления, чтобы, кроме всего прочего, продемонстрировать Дональду Трампу накануне его инаугурации и после его уже вступления в должность 47-го президента Соединённых Штатов, что вот, мы можем продолжать вести наступление, захватывать территории, договаривайтесь с нами на наших условиях", – заявил Александр Коваленко.

Кроме того, российское командование хочет до 20 января, до инаугурации Трампа выбить украинские войска из Курской области, потому что это главная уязвимость для их возможной переговорной позиции.

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