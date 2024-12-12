Угрозы постоянно растут, а их источники становятся все более сложными для обнаружения.

НАТО изменяет свою стратегию, чтобы эффективно реагировать на новые угрозы россии и Китая, в частности в сфере кибер- и энергетической безопасности.

Как отмечает The Wall Street Journal, саботаж, хакерство и террористические атаки в США и Европе становятся обычной практикой. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры стран-членов НАТО подчеркивают необходимость укрепления сотрудничества и разработки планов реагирования до того, как эти атаки могут достичь уровня, угрожающего миротворческим операциям Североатлантического союза. Рютте отметил, что россия является самой большой и непосредственной угрозой безопасности, из-за ее активного использования гибридных атак в ответ на поддержку Западом украинского сопротивления.

"Россия действительно наращивает темпы. НАТО должна обеспечить сдерживание и гарантировать, что россияне не постараются сделать что-то очень рискованное", - отметил Генсек НАТО.

Он также сообщил, что НАТО усиливает меры безопасности, в частности, обмен разведданными, проведение учений и защиту критической инфраструктуры. Уже сейчас разрабатывается новый план реагирования на гибридные атаки, который планируется принять на заседании в следующем году в Гааге.

В мае НАТО был создан Морской центр безопасности для защиты критически важной подводной инфраструктуры, а в июле был открыт Центр киберзащиты, который будет базироваться в штаб-квартире НАТО в Бельгии. Этот центр объединит военных, гражданских экспертов и представителей промышленности для противостояния новым угрозам.

"Использование Москвой гибридной тактики, которую она оттачивала в течение десятилетий со времен холодной войны, вероятно, еще больше вырастет в ближайшие годы, частично из-за того, что ее обычная война в Украине в последнее время стоит очень дорого", - говорит Сет Джонс, политолог и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований.

Источник: wsj .

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