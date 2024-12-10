Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, ситуация на фронте критически контролируемая, а наиболее тяжелая обстановка на Южнодонецком, Кураховском и Южнопокровском направлении. Как он объясняет, там тактический кризис (это продвижение противника вглубь на 5-10 км) развивается в оперативно-тактический (до 30-40 км), а наши части потихоньку отходят, занимая подготовленные позиции.

«На войне бывают и наступления, и отходы, все бывает – это виды боевых действий. Потому что некоторые пишут, что все, фронт посыпался, он рухнул… Вот в том-то и дело, он дышит, он дыхнул в одну сторону, туда, потом сюда. Вот это называется «фронт дышит». То есть он мягкий, эластичный. Рушится – это уже он стал плотным, то есть закостенелым. А это еще мы отходим, сдерживаем позиции. Но ключевое – сколько это будет продолжаться? Я не знаю. Вот самое опасное – чтобы он из эластичного не превратился в закостенелый», - объясняет Олег Стариков.

Как мы видим, рассказывает он, противник ударил по так называемому Южнокураховскому карману, это Трудовое, Костантинопольское, там определенное оперативное окружение. Если наше командование отдаст приказ, констатирует эксперт, то бойцы выйдут на заранее подготовленные позиции.

«Вывод делаю. На северном фронте, на Курском плацдарме, на северном фланге Купянского плацдарма, на Северском направлении, на Часовоярском, Торецком относительно стабильная тяжелая обстановка. А вот то, что я говорил в начале (ред. – Южнодонецкое, Кураховское, Южнопокровское направления), там, в принципе, обстановка критическая, кризис там уже есть, но он переходит в оперативно-тактический кризис, и там обстановка уже тяжелая», - заключает Олег Стариков.

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