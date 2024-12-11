Враг использовал тактику двойного удара при обстреле Златополя, РФ выпустила две ракеты по городу.

Первый удар попал возле банка, а второй попал в административное здание.

Сообщалось о 5 пострадавших, однако впоследствии появилась информация о 10, позже спасатели сообщали об 11 пострадавших, к сожалению, количество пострадавших снова увеличилось.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за обстрела Златополя в Харьковской области пострадали 17 человек.

По его данным, в результате ракетных обстрелов врага повреждены 16 жилых домов, административное здание, четыре хозяйственных сооружения и два автомобиля.

"Пострадали 17 человек", – сообщил глава ОВА.

Напомним, РФ использует тактику мощных кибератак на энергетический сектор Украины, в том числе перед массированными обстрелами украинской энергосистемы.

Россия во время войны активно использует пропаганду, дезинформацию и информационно-психологические манипуляции для того, чтобы посеять панику среди мирных украинцев.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"За два дня до массированных обстрелов энергетики производится мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что за один-два дня будет обстрел", – сообщил Андарак.

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