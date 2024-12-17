Вражеская армия обстреляла тридцать населенных пунктов Херсонщины, известно о раненых и погибших в результате атаки.

Из-за обстрелов на Херсонщине за прошедшие сутки один человек погиб, пятеро получили ранения.

Российская армия ударила по 30 населенным пунктам области, об этом в Telegram 17 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, под ударами врага оказались Антоновка, Гончарное, Ингулец, Томина Балка, Кизомис, Белозерка, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Новоберислав, Понятовка, Гавриловка, Садовое, Токаревка, Камышаны, Михайловка, Новорайск, Львов, Николаевка, Николаевка Громадное, Веселое, Томарино, Тягинка, Ольга, Ивановка, Нововоронцовка, Новотягинка, Чернобаевка и Херсон.

Россиийская армия била по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре.

Пока известно, что повреждены газопровод, две многоэтажки, 15 частных домов и хозяйственные сооружения, сообщил руководитель ОВА.

Ранее сообщалось, что РФ использует тактику мощных кибератак на энергетический сектор Украины, в том числе, перед массированными обстрелами украинской энергосистемы.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"За два дня до массированных обстрелов энергетики производится мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что за один-два дня будет обстрел", – сообщил Андарак.

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Военнослужащий ВСУ сообщил.

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