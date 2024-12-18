Режим Башара Асада , когда-то показавшийся непоколебимым, пережил стремительное падение.

Об этом в статье The Telegraph отметил доктор и старший директор специальных инициатив в Институте новых линий Азим Ибрагим. Он добавил, что даже поддержка россии не гарантирует безопасность Асада.

Сирийский лидер сначала пытался найти убежище в ОАЭ, где уже находились некоторые его родственники, однако международное давление могло заставить Объединенные Арабские Эмираты отказать в предоставлении политического укрытия. В результате его единственным выходом стала россия — давний союзник, всегда поддерживавший его режим через военную и дипломатическую помощь.

"Но даже у россии будущее Асада далеко не гарантировано. Хотя сейчас он может проживать на уединенной даче, защищенной от оставшегося хаоса, его долгосрочная безопасность связана с состоянием Владимира Путина. И позиция самого Путина становится все более шаткой", - отмечает эксперт.

Позиция Владимира Путина становится все более нестабильной из-за неопределенности войны в Украине и западных санкций, ослабляющих россию. Если Путин терпит поражение, новое руководство россии может решить, что Асад "является расходным материалом". Такой сценарий не является новым для постсоветских стран: после падения Слободана Милошевича в Сербии новое правительство выдало его в Гаагу, чтобы улучшить отношения с Европой.

"Асада может постигнуть подобная судьба", – добавляет Азим Ибрагим.

Несмотря на то, что для россии важно сохранить военные базы в Сирии, поддержка Асада может стать препятствием для нормализации отношений с Западом. В случае смены руководства в Сирии, новое правительство может быть готово дать россии доступ к этим стратегическим базам в обмен на отказ от защиты Асада.

Источник: telegraph .

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