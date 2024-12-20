Вражеская армия около 07:00 утра 20 декабря нанесла ракетный удар по Киеву, сообщается, что было выпущено 5 ракет.
Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.
Враг применил ракеты Кинжал с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23, сообщили в КМВА.
"Предварительно, враг применил аэробалистические ракеты Кинжал с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В результате удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.
В Голосеевском районе повреждены офисное здание, асфальт и газовая труба, загорелось 5 автомобилей.
По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.
По другому адресу поврежден фасад офисного здания с возгоранием на кровле, известно о разрушении на пятнадцатом этаже, предварительно пострадали два человека, которые были госпитализированы.
В Соломенском районе из-за падения обломков произошел пожар в нежилом здании. О пострадавших пока не известно.
В Шевченковском районе загорелся пожар на территории нежилой застройки.
По словам мэра Киева, в результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.
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