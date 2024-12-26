Военные Северной Кореи, участвующие в войне в Украине, сталкиваются с огромными потерями из-за ряда проблем, связанных с подготовкой, технологиями и географическими условиями.

Более 11 тысяч северокорейских солдат были направлены на фронт, где они должны поддерживать русские войска в борьбе против Украины.

Но реальность боевых действий оказалась далеко не такой, к которой они были готовы, пишет Чоэ Санг-Хун, репортер The New York Times. Северокорейские войска принадлежат к элитному корпусу "Шторм", одному из наиболее подготовленных подразделений армии КНДР. Однако, несмотря на высокую квалификацию в своей родной стране, северокорейские солдаты оказались уязвимыми на поле боя. В первых битвах более 100 из них погибли, а еще тысяча получили ранения.

Ду Джин Хо, старший аналитик Корейского института оборонного анализа в Сеуле, говорит, что причина таких больших потерь кроется в недостаточной подготовке к боевым действиям и окопной войне на открытой и равнинной линии фронта. Кроме этого, они также не имеют опыта применения дронов. Еще одна серьезная проблема, по словам эксперта – поспешное развертывание войск. Они были отправлены на передовую, пройдя лишь минимальную подготовку и ознакомление с базовыми военными терминами на русском языке, что усложняет коммуникацию на поле боя.

"Северокорейские военные не имели реального боевого опыта в течение десятилетий. Войска, наверное, прошли ускоренный курс обучения по использованию беспилотников и пехоты, но вопрос в том, насколько хорошо они с этим ознакомлены", - подчеркнул Ан Чан Ил, бывший сержант северокорейской армии, который проживает в Южной Корее.

Источник: nytimes .

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