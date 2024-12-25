Военный эксперт Олег Стариков заявил, что на политическом уровне мы уже выходим на окончание российско-украинской войны, но боевые действия остановятся не сразу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Первое – очень важное то, что Украина отстояла суверенитет и территориальную целостность, но при этом потеряла несколько процентов территорий. Но это все временно, я так думаю, в долгосрочной перспективе оно все вернется, потому что это экономическая составляющая данной территории, они не могут жить отдельно от Украины, не зря же их присоединяли после Второй мировой войны и до этого», - рассказывает Олег Стариков.

Во-вторых, подчеркивает он, Украина не проиграла, это ответ всем алармистам, которые кричат, что все пропало. В-третьих, добавляет эксперт, противнику не удалось сделать из Украины обрубок, то есть отрезать от моря, чтобы она потеряла свою геополитическую роль и значение.

«И в настоящее время Украина делает все возможное, чтобы в 2025 году то состояние войны, которое есть между россией и Украиной, закончилось. Может, кому-то это не понравится, но это факт. Есть законы математики, физики медицины, и есть также законы войны, если вы этого не знаете, это не означает, что этого нет. Так вот война как политическое действие закончилась», - утверждает Олег Стариков.

Так что, констатирует он, вся политическая составляющая пришла в движение, Трамп делает соответствующие шаги, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, но это не значит, что после 20 января война на поле боя сразу закончится. По словам эксперта, интенсивность боевых действий будет затухать постепенно.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что подготовка к мирным переговорам зависит от того, разочарует ли Трампа путин или нет.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, почему Украине не оказывают адекватную помощь: «Американцы пытаются сейчас играть зубами Европы».