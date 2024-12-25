Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал рождественский обстрел Украины со стороны рф и сообщил, что на россии тем временем паникуют из-за того, что ВСУ могут готовить контрнаступление.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, россияне своеобразно нас поздравили с Рождеством – с ночи подготовили авиацию, Ту-95 для ракетных ударов, запустили шахеды, ударили баллистикой по Кривому Рогу. Очевидно, констатирует он, не может россия смириться с тем, что Украина изменила дату празднования Рождества и присоединяется к европейской традиции, чем еще больше уходит от москвы.

«А между тем на россии пропаганда вообще кричит о том, что Украина в ближайшее время будет готовить контрнаступление. К примеру, статья на сайте Украина.ру в материале от 21 декабря обсуждается вероятность рождественского контрнаступления ВСУ. Авторы ссылаются на украинских экспертов, которые считают, что украинская армия предпримет наступательные действия в течение праздничного периода», - сообщает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, в российских телеграмм-каналах вопли, они распространяют информацию о том, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению на разных направлениях, в частности в Запорожской и Донецкой областях, что украинское командование накапливает силы и технику для этого. А на сайте Газета.ru, рассказывает эксперт, вообще рассматривается вариант того, что президент Владимир Зеленский утвердил план рождественского наступления Вооруженных сил Украины.

«Во-первых, это очень хорошо, потому что враг верит в украинские силы и понимает, что Украина имеет возможности проводить в частности наступательные действия. Во-вторых, это хорошо, потому что враг нас боится, а нам нужно, чтобы они нас боялись, это важно. Ну, и в-третьих, они сами не уверены в своих силах, это тоже очень хорошо. Поэтому такие публикации в российских пропагандистских помойках нам на пользу», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман назвал ключевое событие 2024 года: «Это изменило течение войны».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Фицо никак не может разорвать связи с рф.





