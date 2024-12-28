Украинцам назвали самые масштабные по количеству выпущенных ракет вражеские атаки за время войны.

Так, 2 января 2024 года россияне выпустили по Украине 99 ракет («Искандер», «Кинжал», Х-31П, Х-555, Х-101, Х-55, «Калибр») и всего 35 беспилотников, силы ПВО сбили все дроны и 72 ракеты.

Основной удар пришелся на Киев и область, Харьков, три погибших и полсотни раненых, поврежден многоэтажный жилой дом и автосалон.

В Харькове в тот день погибли трое человек и больше 60 пострадали.

22 марта россия атаковала 88 ракетами (Х-101, Х-22, Х-101, Х-59, «Кинжал», «Искандер», С-300 и С-400) и 63 беспилотниками. ППО сбила 37 ракеты и 55 дронов. Погибли пять человек и больше 20 были ранены, повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии.

Была серьезно повреждена Днепровская ГЭС, после обстрела практически полностью был обесточен Харьков.

26 августа вражеская армия запустила 127 ракет («Кинжал», «Искандер-М»/KN-23, Х-101, «Калибр», Х-22, Х-59/Х-69) и 109 ударных дронов. Авиация, зенитные ракетные войска, тогда удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных дронов.

Массированный обстрел был 17 ноября – 120 ракет (Х-101, Х-22, «Калибр», Х-69, Х-59, Х-31П, «Искандер», «Кинжал», «Циркон») и 90 дронов: сбиты 102 ракеты и 42 дрона.

В результате атаки погибли семь человек и 20 получили ранения.

Источник: slovoidilo.

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