Военный эксперт Олег Стариков объяснил, с чем связана активность российской группировки на Запорожском и Херсонском направлениях и может ли это перерасти в наступление.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это больше похоже на разведку боем. Эту активность я связываю с тем, что на южном фронте находится уже длительное время без движения группировка от 50 до 70 тысяч военнослужащих, являющихся оперативным или стратегическим резервом Вооруженных сил российской федерации. Для того, чтобы они не начали разлагаться, то есть не забухали, командование и проводят эти вылазки, чтобы взбодрить личный состав», - объясняет Олег Стариков.

По его словам, сейчас всех волнует, планируется ли какое-то движение на территории Херсонской или Запорожской области. Как утверждает эксперт, с большей долей вероятности, с учетом сегодняшнего геополитического состояния в мире и в российско-украинской войне, маловероятно, но ситуация может в любой момент обостриться, например, в случае болезненного удара дальнобоем по территории рф.

«Кроме этого, произойдет срыв переговоров между президентом Трампом, когда он вступит в должность, и путиным. Может вылететь и черный лебедь, то есть непрогнозируемое и незапланированное событие, и войска придут в движение по всей линии фронта. Давать прогноз сейчас на долгосрочную перспективу, даже на среднесрочную я бы не решился, а вот прогнозы на ближайшее время совпадали с реальностью», - заключает Олег Стариков.

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