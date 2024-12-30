Российский сухогруз, который находился под санкциями, в результате трех взрывов был уничтожен в Средиземном море.

Так, один из крупнейших находившихся под санкциями российских сухогрузов Минобороны РФ уничтожено в Средиземном море.

Неизвестные приступили к уничтожению российского флота в мировом океане.

Компания "Оборонлогистика", работающая на Минобороны РФ, объявила детали уничтожения одного из самых крупных и современных сухогрузов типа Ро-Ро Ursa Major.

С 2022 года судно находилось под санкциями США за участие в агрессии против Украины, экипаж судна – это граждане РФ.

Ursa Major перевозила на палубе два мобильных портальных крана производства Германии Liebherr 420.

"Россия такие краны не делает, купить снова в Европе также не может из-за санкций, быстро купить негде, поэтому пришлось перебрасывать на Дальний Восток из Европы", - сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

Сообщается, что 23 декабря возле Испании в Средиземном море в 13.50 произошли три взрыва с правого борта у кормы судна.

Моряки РФ покинули судно, двух товарищей оставили на борту, их могли найти, а уже в 23.22 Ursa Major затонуло в 70 милях к югу от испанской Картахены.

Исходя из этого, российские суда и грузы на российских судах не будут чувствовать себя в безопасности в мировом океане.

"Это наиболее действенные санкции против российской морской торговли, применявшиеся с начала полномасштабного вторжения РФ", – добавил Бутусов.

Источник: censor.

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