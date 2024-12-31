В Киеве раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны работали по ракетам россиян.

Об этом сообщала Киевская ОВА, КМВА и Воздушные силы ВСУ.

В минувшую ночь российские террористы атаковали Украину "Шахедами", во многих областях объявляли воздушную тревогу и работали силы ПВО.

Российская армия утром вторника, 31 декабря, в очередной раз масштабно атаковала Украину, в частности, под ударом оказался город Шостка на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным Сумской ОВА, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества.

Враг нанес ракетный удар по Шосткинской общине Сумщины, зафиксированы повреждения, в том числе и домов, а также разрушение объектов инфраструктуры, сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

«Сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по территории Шосткинского общества и продолжает обстрелы. Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы», – сообщил городской голова Шостки в Facebook.

На месте ударов работают аварийно-спасательные подразделения, убытки и потери уточняются.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.