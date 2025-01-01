Так, враг атаковал Киев в первый день нового года, зафиксированы разрушения в двух районах столицы.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 1 января 2025 года противник атаковал 111 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 подтверждено избиение 63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов.

ПВО работало в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

РФ атаковали Киев в первый день нового года

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Разрушения зафиксированы в двух районах города, в Печерском районе частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, вспыхнул пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. метров.

Огонь был локализован, одна женщина спасена.

Также известно о возгорании на крыше рядом расположенного нежилого здания.

В Святошинском районе из-за атаки разрушены гаражи, произошло возгорание на площади 20 кв. метров.

Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу, - Кличко.

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